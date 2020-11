Melania já anseia pelo divórcio de Donald Trump

Donald Trump perdeu as eleições presidenciais norte-americanas e pode estar também na iminência de perder a mulher, Melania. Há muito que a crise está instalada na relação, com fontes próximas do casal a garantirem que nem sequer há intimidade, uma vez que dormem em quartos separados. No entanto, agora que vai deixar o papel de primeira-dama, a antiga modelo de 50 anos, quer acabar com o "casamento de fachada".De acordo com o jornal ‘Daily Mail’, Melania sentiu esta derrota do marido como o seu caminho para a liberdade e está ansiosa por assinar os papéis do divórico. "A Melania está a contar os minutos até ele deixar o cargo para que se possa divorciar", disse a antiga assessora Omarosa Manigault Newman , acrescentando: "Se tentasse levar em frente a derradeira humilhação de sair enquanto ele estava a exercer, acabaria por ser punida".Casados há 15 anos, Melania e Trump têm um filho em comum, Barron. E foi também por ele que a ainda primeira-dama aguentou mais tempo. Em 2016, quando Trump venceu as eleições, a crise já estaria instalada. Na altura, Melania demorou cinco meses para se mudar de Nova Iorque para Washington, alegando que estava à espera que o filho terminasse as aulas. De acordo com outra ex-acessora, Stephanie Wolkoff, estava era a negociar um acordo pós-nupcial que garantia a Barron uma parte da fortuna de Trump.Tal como aconteceu com a segunda mulher de Trump, Marla Maples, também a ex-modelo poderá ter assinado um acordo de silêncio, que a impede de escrever um livro ou de dar entrevistas onde fale sobre o casamento.Melania Trump sempre mostrou um sentimento de proteção extrema em relação ao filho, de 14 anos. Além de ter negociado um acordo que obriga Trump a dar parte da fortuna a Barron, acompanha de perto o seu desenvolvimento e os seus estudos. De acordo com a imprensa internacional, é a própria Melania que cozinha para o filho.Ao longo dos 15 anos de casamento, Melania viu o nome do marido envolvido em vários escândalos sexuais. Em setembro, por exemplo, a ex-modelo Amy Dorris revelou ter sido vítima de assédio sexual por parte de Trump durante um torneio de ténis, em 1997, na presença do namorado. Em 2016, a prostituta Stormy Daniels garantiu ter recebido mais de 100 mil euros de forma a ficar calada sobre a noite de sexo que teve com Donald Trump, para não manchar a sua imagem.