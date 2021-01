Melania livre para avançar com divórcio

Antiga primeira-dama esteve a aguardar, até agora, para poder acabar com o “casamento de fachada”. Separação pode render 42 milhões de euros.

01:30

Vânia Nunes

Há muito que Melania Trump estava a “contar os minutos” para sair da Casa Branca e poder colocar um ponto final no “casamento de fachada” de 15 anos com Donald Trump. E na quarta-feira, dia de tomada de posse de Joe Biden, era o rosto da felicidade. A antiga primeira-dama dos EUA surgiu muito sorridente e confiante no Capitólio, onde decorreu a cerimónia.









De acordo com a imprensa internacional, Melania aproveitou os últimos meses para preparar o seu futuro e inclusivamente estará a ultimar a publicação de um livro. De acordo com a sua antiga assessora, preferiu aguardar pelo fim das funções do marido para tomar a decisão.

A separação poderá render-lhe cerca de 42 milhões de euros, de acordo com as previsões de advogados.





Em 2017, antes da sua mudança para a Casa Branca, fez questão de alterar os termos do acordo pré-nupcial, tornando-o mais vantajoso.