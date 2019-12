Melania não partilha cama com Donald Trump

Melania e Donald Trump dormem em quartos separados. A primeira-dama dos EUA costuma vestir roupas de homem para irritar o marido. O casal vive em permanentes e acesas discussões. Melania é uma mulher "misteriosa, cautelosa e reservada" que exerce um forte ascendente sobre o presidente e as suas decisões.Estas são algumas revelações feitas no livro ‘Free Melania’, uma biografia não autorizada escrita pela jornalista Kate Bennet, correspondente da CNN na Casa Branca, que agora vem desconstruir a imagem de Melania.O livro não aborda muito a vida privada da ex-modelo mas revela que a primeira-dama tem um quarto separado do marido num piso diferente na Casa Branca. Melania dorme no quarto que, na anterior administração, pertencia a Marian, mãe de Michelle Obama.Um dos episódios abordados no livro tem a ver com as fotos comprometedoras de Melania nua que surgiram na imprensa durante a campanha para a presidência em 2016.A agora primeira-dama acredita que as fotografias terão sido plantadas nos jornais por Roger Stone, conselheiro de Donald Trump. As polémicas imagens fazem parte de uma produção realizada em 1996, quando a modelo eslovena tinha 26 anos.Na altura, as fotos foram publicadas pela revista francesa ‘Max’, que não tinha grande tiragem e que acabou por falir. Seriam republicadas em 2016 no ‘The New York Times’ tendo à data provocado grande polémica.n