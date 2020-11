Melania Trump afasta sucessora e gasta fortuna em decorações de Natal

01:30

Sónia Dias

A família Trump continua a não aceitar a derrota e o facto de que, em breve, terá de deixar a Casa Branca. Por esta altura, e como manda a tradição, Melania já deveria ter convidado a sucessora Jill Biden para uma visita à sua futura residência, em Washington, D.C., à semelhança do que Michelle Obama fez com ela quando Donald Trump venceu as eleições, em 2016.









Contudo, enquanto Jill espera (sentada) pelo telefonema de Melania, esta prepara o seu último Natal na Casa Branca, um costume que sempre desprezou. Mas, segundo o ‘TMZ’, este ano a mulher de Trump quer que a decoração seja memorável, custe o que custar. Recorde-se que, em 2018, a sua ex-conselheira divulgou um áudio em que Melania dizia: “Quem é que se importa com a m... da decoração de Natal? Mas tenho de fazê-la, não é?”

Recorde-se que, em 2018, a sua ex-conselheira divulgou um áudio em que Melania dizia: “Quem é que se importa com a m... da decoração de Natal? Mas tenho de fazê-la, não é?”





Cada vez mais distante do marido

Numa altura em que se comenta a possibilidade de divórcio entre Melania e Donald Trump, a ex-modelo fez a sua primeira aparição pública após a derrota do marido. No Dia dos Veteranos, Melania optou por ficar longe de Trump e de braço dado com um militar.