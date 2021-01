Melania Trump despede-se da Casa Branca e quebra tradição ao não chamar sucessora

16:32

Apesar do apelo ao "amor e à paz", Melania Trump rompeu uma das tradições mais antigas da investidura presidencial ao não receber a sua sucessora, Jill Biden, mulher de Joe Biden. "Melania Trump será a primeira primeira-dama moderna a não convidar a mulher que a substituirá na Casa Branca para um 'tour' pelos quartos privados no segundo e terceiro andares", pode ler-se num artigo publicado pela CNN.

despediu-se, esta terça-feira, da Casa Branca com uma mensagem que está a percorrer o mundo. Isto porque a mulher deapelou os cidadãos americanos para "escolherem o amor ao ódio" e "a paz sobre a violência". Mas as polémicas não se ficam por aqui. A antiga modelo quebrou uma tradição ao não convidar a sua sucessora,, para uma visita privada à Casa Branca antes da transferência de poder.Num vídeo partilhado pela residência oficial do Presidente dos EUA, com duração de sete minutos, Melania começou por expressar a sua gratidão pelas forças de autoridade, militares e prestadores de cuidados:Numa altura em que o mundo é assolado pela pandemia de Covid-19, a ex-modelo eslovena não esqueceu os profissionais de saúde:A polémica mensagem de despedida contrasta com o ambiente de tensão que se vive nos EUA, após o ataque ao Capitólio, no dia 6 de janeiro, por defensores do seu marido: