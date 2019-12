Melânia Trump: Elegância que tem um preço

17:20

Sónia Dias

As polémicas fotografias de Melania nua fazem parte de uma sessão realizada em 1996, quando a modelo eslovena tinha 26 anos e era ainda pouco conhecida no mundo da moda. As imagens foram publicadas em 1997 pela revista francesa ‘Max’. Contudo, foi no ‘New York Post’, em 2016, durante a campanha eleitoral que levaria Trump à Casa Branca, que as imagens tiveram mais impacto.

Aos 49 anos, a primeira-dama dos Estados Unidos é um exemplo de elegância e bom gosto. Contudo, poucos terão capacidade para seguir as suas tendências, uma vez que estas não estão ao alcance de qualquer carteira. É que, só este ano, Melania Trump gastou mais de 235 mil euros em roupa, excluindo acessórios.A mulher de Donald Trump, de 73 anos, tem um guarda-roupa repleto de peças de alta-costura que gosta de exibir nos atos oficiais. Desde os seus tempos de manequim que Melania está acostumada a vestir roupas assinadas pelos estilistas mais conceituados e quando, em 2005, casou com o atual presidente dos Estados Unidos, tornou-se numa das mulheres mais elegantes do país, um estatuto que tem conseguido manter ao longo dos anos.De acordo com o ‘Daily Express’, em fevereiro Melania gastou 19 mil euros em roupas, entre as quais um casaco do designer belga Cedric Charlier no valor de 1700 euros. Ao longo do ano, a primeira-dama dos Estados Unidos brilhou com criações de Michael Kors, Gucci e Chanel. Em abril, a antiga modelo celebrou o seu 49.º aniversário e iniciou um autêntico desfile de peças de luxo. Entre elas destacam-se um casaco Valentino que custa mais de 2 mil euros e um vestido da coleção do norte-americano Adam Lippes, que ronda o mesmo valor.