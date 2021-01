Melania Trump mais sorridente do que nunca na despedida da Casa Branca

Antes de partirem no jato presidencial Air Force One para Mar-a-Lago, onde vão passar a residir, a antiga modelo e Donald Trump fizeram discursos e deixaram-se fotografar.



Mas as atenções viraram-se para o sorriso rasgado de Melania. A mulher do antigo presidente dos EUA mostrou-se mais feliz do que nunca ao despedir-se da casa, onde residiu durante os últimos quatro anos, contrariando com a postura mais séria que assumia nos últimos tempos.

A saída da Casa Branca poderá ser um "passaporte para a liberdade" de Melania que, segundo várias fontes, há muito que quer divorciar-se de Donald Trump. A antiga modelo não o fez durante o mandadto para evitar mais escândalos, mas agora Melania poderá avançar para a separação oficial. De acordo com a imprensa internacional, a antiga primeira-dama está pronta para assinar os papéis de divórcio.



Recorde-se que a ex-manequim e Donald Trump têm um filho em comum: Barron, de 14 anos.



O sorriso deno último dia na Casa Branca, em Washington DC, nos EUA não deixou ninguém indiferente., disse, no discurso de despedida.