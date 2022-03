Atriz foi expulsa com 85% dos votos do público.

06:00

A última gala do ‘Big Brother Famosos’ (TVI) ficou marcada por uma expulsão e por uma inesperada desistência.A atriz Sara Aleixo foi expulsa com 85% dos votos do público. Apesar da derrota arrebatadora, garante que "foi das melhores experiências da sua vida". Mas as saídas da casa não ficaram por aqui.Após uma semana no reality show, Melão decidiu abandonar o jogo devido à pressão que sentiu. "Não estou emocional e psicologicamente fortificado para estar no jogo", justificou.