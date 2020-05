Melhor amiga deixa Luciana Abreu

01:30

André Filipe Oliveira e Vânia Nunes

Luciana Abreu já não está a trabalhar com a amiga de longa data Ana Micaela Medeiros, responsável pela gestão da sua vida profissional há cerca de três anos, e com quem partilhava casa. A decisão partiu da psicóloga, que ajudava ainda Lucy a cuidar das quatro filhas. "A LVMA Productions informa que a Dra. Micaela Medeiros decidiu abraçar novos novos desafios profissionais na sua área de formação e nós só podemos desejar os maiores sucessos", confirmou a artista através das redes sociais.Contactada pelo, Luciana negou um clima de mal-estar com Micaela, sublinhando o orgulho que sentiu ao ver a agora ex-agente realizar um dos seus maiores sonhos. "Fiquei felicíssima, pois foi uma decisão de ambas [deixarmos de trabalhar juntas]. E ela vai realizar finalmente o seu sonho, ser psicóloga."Devido a esta decisão, Micaela confirmou aoque deixou também de partilhar casa com a atriz e cantora, que se mudou há cerca de um mês para um T4 em Cascais. A profissional preferiu não se alongar em comentários sobre o que terá levado à rutura. "Aceitei um novo desafio na minha área que em muito me lisonjeia", justificou.A verdade é que este é mais um duro golpe na vida de Luciana, que ao longo dos últimos anos tem cortado relações com várias pessoas próximas, entre elas a mãe, a irmã, a antiga agente Cristina Paiva e os dois ex-maridos, Yannick Djaló e Daniel Souza. No entanto, Lucy – que afirma que a amizade com Micaela não saiu beliscada – garante estar pronta para colmatar a perda e contratou uma empresa para gerir a sua carreira. "Terei ao meu lado profissionais especializados na área de marketing e publicidade", confidenciou.