Melhor na cama? Gwyneth Paltrow escolhe entre Brad Pitt e Ben Affleck

A atriz esteve no podcast 'Call Her Daddy'

05 mai 2023 • 20:43

Gwyneth Paltrow, de 50 anos, foi convidada do podcast 'Call Her Daddy' e partilhou detalhes íntimos sobre alguns dos ex-namorados que teve, nomeadamente os atores Brad Pitt, de 59 anos, e Ben Affleck, de 50.A atriz, descontraída, revelou que ambos beijavam bem e, questionada sobre o qual era melhor na cama, revelou:Gwyneth Paltrow admitiu ainda que voltaria a casar com Chris Martin, vocalista da banda Codplay. Já sobre com quem voltaria a 'deitar-se' disse que o faria com Brad Pitt.