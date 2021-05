Melinda preparava separação de Bill Gates em segredo há cinco meses

Melinda e Bill Gates tiveram três filhos. Fundador da Microsoft vai dividir fortuna de 102 mil milhões de euros com a mulher

Bill Gates, de 65 anos, anunciou recentemente que se estava a separar da mulher, Melinda, de 56, mas de acordo com o ‘Wall Street Journal’, desde outubro do ano passado que a companheira do fundador da Microsoft já estava a preparar o divórcio em segredo. Foi nesse mês que Melinda decidiu consultar o seu advogado para começar a detalhar os termos de uma separação oficial, precisamente na altura em que notícias davam conta de uma amizade entre Bill Gates e o predador sexual Jeffrey Epstein, em 2013, ano em que chegaram a viajar juntos para a Florida. Esta ligação deixou Melinda "verdadeiramente preocupada" e reforçou a convicção de que "o casamento, que durava há 27 anos, estava irremediavelmente perdido", diz uma fonte.Entre os últimos meses do ano até à presente data, o casal esteve a discutir os termos da separação, que vai entrar para a história como a mais milionária de sempre. Uma vez que não assinou qualquer acordo pré-nupcial, Bill Gates deverá repartir a fortuna de 102 mil milhões de euros com Melinda, com quem teve três filhos. Se a filantropa ficar com metade desta quantia, irá arrecadar mais de 50 mil milhões €, tornando-se assim na mulher mais rica do mundo, à frente da ex-companheira de Jeff Bezos, Mackenzie, que aquando do divórcio amealhou 31,6 mil milhões €."Se dividissem a fortuna, este seria o mais caro divórcio da História", confirmou recentemente a editora da revista ‘Forbes’ Kerry Dolan.