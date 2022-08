Memórias difíceis adiam biografia do príncipe Harry

Meghan Markle e príncipe Harry

Vanessa Fidalgo

O lançamento do livro de memórias do príncipe Harry terá sido adiado para 2023 para que o príncipe tenha mais tempo para o rever e decidir se pretende (ou não) incluir algumas histórias polémicas e inéditas sobre a família real britânica. A biografia deveria ser lançada no fim do ano, a tempo do pico de vendas do Natal, mas os planos sofreram alterações de última hora. “Ouvi dizer que o Harry faz algumas revelações bombásticas neste livro que está a ver se inclui ou não. Por isso, não é surpreendente que precise de mais tempo para trabalhar no livro”, frisou uma fonte ao ‘Page Six’.









De acordo com as informações divulgadas, Harry deverá poupar a avó, a rainha Isabel II. O mesmo não deverá acontecer com o pai, Carlos, nem com o irmão mais velho, William. Foi também recentemente revelado que Harry está a investigar a morte da mãe, Diana, por conta própria. Talvez por isso, diversos especialistas da realeza apontam que o livro será bastante voltado para a angústia de Harry após a morte de Lady Di, o que o terá inclusive levado ao consumo de drogas e álcool.

Recorde-se que Harry, de 37 anos, assinou um acordo de cerca de 20 milhões de euros com a editora Random House para escrever a sua história de vida com a ajuda do romancista J.R. Moehringer.