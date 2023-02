"Menino de Cristina" troca-a por Tânia Ribas de Oliveira Tal como a "patroa", mudou da SIC para a TVI, mas agora já anda na RTP

31 jan 2023 • 22:41

Rúben Pacheco Correia, de 25 anos, trocou a SIC pela TVI em março de 2021. O jovem açoriano era uma presença semanal no 'Programa da Cristina' e depois da saída da apresentadora para o canal de Queluz de Baixo, transitou para a 'Casa Feliz', ao lado de João Baião e Diana Chaves. No entanto, poucos dias depois de apresentar o 'Estamos em Casa', formato que ia para o ar aos sábados de manhã, não resistiu ao apelo de Cristina Ferreira e acabou por mudar-se também para a TVI.

Depois de várias participações, nomeadamente a cozinhar, em alguns dos programas de Entretenimento do canal de Queluz de Baixo, Rúben Pacheco Correia viu diminuir o espaço em antena. Mesmo assim, já conta com algumas participações em 2023. No entanto, e depois de abrir o restaurante 'Mercado da Vila', em São Miguel, Açores, foi agora apresentar o projeto... a Tânia Ribas de Oliveira, na RTP.

