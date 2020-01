Menino de nove anos dá show em 'Got Talent' após vencer cancro

Vasco Sousa

16:16

Estreou no último domingo, dia 19, mais uma edição do programa da RTP1 'Got Talent', e no primeiro programa ninguém ficou indiferente ao talento e à história de vida do concorrente Vasco Sousa, de apenas nove anos.A criança, que começou a dançar com quatro anos, já tinha o sonho de ter participado no formato há dois anos, mas um grave problema de saúde acabou por impedir que concretizasse este desejo. Ao falar do drama que viveu, ao lutar contra um tumor, Vasco emocionou os presentes.As palavras deixaram os jurados comovidos, e no final todos ficaram rendidos a uma atuação que consideraram de luxo de Vasco, que promete dar cartas no programa.