Mensagem de despedida de Cristina Ferreira aos colegas da SIC revelada

Cristina Ferreira anunciou a saída da SIC para a TVI através de um comunicado na sexta-feira passada, dia em que abandonou os estúdios da estação televisiva e se despediu dos colegas de profissão, que só souberem da saída da apresentadora ao final da tarde de sexta-feira.

A nova Diretora de Entretenimento e Ficção da SIC não terá aguentado a emoção e abandonou os estúdios após a emissão de ‘O Programa da Cristina’.

Segundo a ‘TVMais’ foi Inês Mendes Silva, agente da apresentadora, que foi buscar os seus pertences durante a tarde, sem que ninguém se apercebesse, sendo que a equipa do programa apenas foi informada da sua saída mais tarde. Posteriormente, João Patrício, realizador do programa, convocou uma reunião de emergência com a equipa, à qual Cristina não compareceu.

Contudo, a nova acionista da Media Capital acabou por enviar uma mensagem aos colaboradores: "Desculpem não ter conseguido antes enviar esta mensagem. Hoje não segue nenhuma história por apurar. Hoje segue apenas o meu agradecimento a cada um de vocês. Nunca consegui retribuir a forma como cada um se empenhou e lutou para que desse certo", começou por dizer.



"Cada um à sua maneira. Espero que guardem boas memórias da nossa história e esqueçam um bocadinho o duro que foi. Desculpem-me mas não sei fazer de outra forma. Não me despeço porque continuarei aqui para cada um e para o que precisarem. E como este bairro é muito pequeno, as nossas casas estarão sempre por perto. Um grande beijinho no coração de todos e até já", cita a ‘TVMais’.



Recorde-se que Cristina Ferreira já se encontra a trabalhar nos estúdios da TVI, tendo levado consigo os seus dois braços direitos, João Patrício, ex-realizador de 'O Programa da Cristina', e André Manso, ex-diretor de produção do formato.