Mensagens de Florbela Queiroz deixam amigos em alerta: "Que feliz que seria dormir e não acordar! Estou farta"

, pode ler-se no comentário do apresentador José Figueira. "Beijos e alento", escreveu também o comentador desportivo João Malheiro



"Vá, coragem, amiga. Saia, com máscara, claro. Vá ver o mar, ligue para as pessoas de quem gosta. Beijinhos", escreveu preocupada a escritora Alice Vieira.



Apesar das palavras de alento, Florbela Queiroz não se mostrou positiva e mantém o estado de espirito triste. "Perdi a força! E estou cansada de estar completamente só", disse.









Aos 77 anos, Florbela Queiroz tem usado as redes sociais para desabafar sobre a solidão que sente e a tristeza pela falta de oportunidades de trabalho. Mensagens nas redes sociais que lançaram o alerta entre os amigos da artista.começou por escrever., escreveu a atriz.voltou a desabafar, evidenciando a solidão que sente.Publicações que espelham o desanimo e tristeza da artista e que motivaram vários comentários de colegas e amigos que se mostraram preocupados.