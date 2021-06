"Mentiras e traição" ditam fim do namoro de Gonçalo Quinaz e Jessica Nogueira

06 jun 2021 • 13:13

Estalou o verniz entre Jessica Nogueira e Gonçalo Quinaz!A ida da jovem ao Porto, onde foi surpreendida na companhia do ex-namorado Pedro Alves, despoletou a polémica. Jessica defendeu-se nas suas redes sociais onde referiu que o namoro com o ex-futebolista era tóxico e que tinha sido perseguida na Invicta.O Pedro Alves ajudou-me a que saísse dali em segurança, sem saber de nada e vendo o estado em que eu estava. Ao fim deste tempo sem nos falarmos, fez isto por mim sem hesitar e sem saber o porquê", justificou sobre o facto de ter estado na companhia do ex-namorado.Gonçalo Quinaz, por sua vez, acusou-a de o ser "mentirosa compulsiva" e de o ter traído durante o namoro. "Ao ter chegado ao Porto falo com ela ao sair do comboio e diz que vai entrar no carro da amiga. Curiosamente, a amiga era o seu ex-namorado", lamentou."Quanto à relação ter muitos altos e baixos, confirmo, é verdade, pois as viagens a Itália eram tanto de trabalho como esta", ironizou. Tanto Gonçalo Quinaz bem como Jessica Nogueira escreveram que têm provas um contra o outro de episódios que aconteceram durante o namoro. O caso promete fazer muita tinta.