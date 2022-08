Mentirosa e infiel: Deborah Secco admite defeitos em entrevista

A atriz brasileira Deborah Secco surpreendeu tudo e todos ao admitir que era mentirosa compulsiva e que nem sempre conseguia ser fiel. Quando questionada sobre fidelidade, a atriz brasileira, de 42 anos, admitiu: “Quero muito falar disto, porque eu nunca fui uma pessoa muito fiel. O que mais me arrependo na vida foi de não ser fiel a mim e aos meus. Poder ser honesta com as pessoas, não esconder nada, não dever nada a ninguém foi a maior conquista da minha vida.”A mudança de comportamento, porém, aconteceu quando conheceu o marido, Hugo Moura. “Eu era viciada em contar mentiras, mas tudo mudou. Mesmo que não houvesse qualquer razão para mentir, eu mentia. Se me perguntassem o que eu tinha comido, eu mentia, sem hesitar”, relembrou, sem conseguir dar explicação sobre a razão desta estranha mania.

A atriz garante, contudo, que o marido trouxe tranquilidade à sua vida e a ajudou a aceitar-se exatamente como é, sem necessidade de se “inventar”.