Merche Romero com a casa penhorada

criada em 2007. Ao longo dos anos, o negócio somou três ações em tribunal, sendo-lhe reclamados mais de 55 mil euros.



Atualmente afastada do pequeno ecrã, Merche Romero vive numa casa na Costa da Caparica, e tem estado dedicada aos trabalhos como DJ, a alguns trabalhos na moda que vai tendo no percurso profissional.

Merche Romero está a enfrentar problemas financeiros.O rosto da RTP deixou de viver no Norte há muito tempo, quando começou a trabalhar em televisão e a dedicar-se também à carreira de DJ. No entanto, sempre manteve a sua moradia em Valadares, em Vila Nova de Gaia, que está a ser vendida através de um leilão eletrónico.De acordo com a 'Nova Gente', o imóvel situa-se junto à praia, e foi comprada em 2006.O valor mínimo é de mais de 470 mil euros. Merche comprou-a na altura por cerca de 300 mil euros.Além disso, no dia seguinte em que a casa passou a ser leiloada, foi anunciada adissolução da empresa homónima de Merche Romero,