Merche Romero diz que relação com Cristiano Ronaldo "foi verdadeira" DJ nega as acusações que se tenha aproveitado do craque português.

Merche Romero

Foto: Instagram

01:30

Merche Romero falou sobre o namoro com Cristiano Ronaldo, em 2006, para garantir que a "relação foi verdadeira". A ex-apresentadora, atualmente DJ e comentadora do ‘Big Brother’ (TVI), explicou que "houve um encantamento dos dois". "Estávamos os dois numa fase de vida muito inicial. Eu na moda e na televisão, ele no futebol... Aconteceu tudo tão rápido que eu não tinha tempo para gerir nada", afirmou à ‘Nova Gente’. A relação durou seis meses.



Sobre as acusações que se estava a aproveitar de Ronaldo, Merche nega. "Eu? Mas aproveitar o quê? Com 20 anos eu já tinha a minha casa, o meu carro, a minha família, tudo estável. Eu nunca estive com alguém para me aproveitar de alguma coisa. Se calhar sofri mais eu disso - e não estou a falar do Cristiano - ao longo da minha vida do que naquela altura com ele", frisou. Na época, Merche Romero tinha 30 anos e Cristiano Ronaldo 21 anos.

Mais sobre