Merche Romero fala da paixão com CR7: "Dinheiro nunca foi importante"

01:30

Carolina Cunha

Após dezasseis anos, a relação de Cristiano Ronaldo, 37 anos, e Merche Romero, de 45, continua a fazer correr muita tinta.Recentemente, a antiga apresentadora quebrou o silêncio face às críticas que continua a receber sobre as suas intenções com o jogador e os motivos que levaram ao fim da relação. "Sempre estive calada. Vou quebrar o silêncio. Ninguém perde ninguém. Na vida, nós ganhamos, só. A verdade sei eu e sabe ele, vocês especulam, daquilo que possam imaginar que sabem, incluindo pessoas que se intitulavam amigas minhas, que falam, de boca cheia", começou por dizer Merche Romero, a primeira namorada que CR7 assumiu publicamente, num vídeo partilhado nas redes sociais.A DJ vai mais longe e garante que o "dinheiro nunca foi importante" na relação que manteve com o internacional português. "Eu não perdi nada. Tudo aquilo que tive, fui eu que conquistei. Para quem não se lembra, já fazia televisão há muito tempo, quando comecei a relação que tive", frisou, acrescentando: "Não escolhemos por quem nos apaixonamos."Merche afirmou ainda que tem "motivos" para se ter remetido ao silêncio, mas frisou que um dia irá contar toda a história.Apesar do fim da relação com Ronaldo, garante que mantém uma relação próxima com o clã Aveiro. Recentemente, esteve na Madeira a apresentar um desfile de moda organizado pela irmã mais velha de CR7, Elma Aveiro.