Merche Romero revela ter vivido com "sociopata" Modelo e DJ diz que apresentou queixa na Polícia Judiciária.

Foto: José Gageiro / Movephoto

A ex-apresentadora Merche Romero revelou no programa ‘Dois às 10’ (TVI) ter vivido com um “sociopata”. Ontem, voltou ao assunto nas redes sociais para confessar ter sido vítima de violência doméstica. “Não vou dizer nomes, não quero falar ao pormenor. A pessoa foi entrando na minha vida, na dos meus amigos. Burlou pessoas próximas de mim”, contou a DJ e modelo. “Saí com a roupa que tinha vestida, ganhei coragem porque estas pessoas chantageiam constantemente”, disse, acrescentando que fez denúncia à Polícia Judiciária. “Não tive medo. Enquanto estávamos a viver uma pandemia, eu vivia violência doméstica.”

