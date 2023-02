Merche Romero vítima de violência doméstica

No momento em que saí de casa ia com a roupa que tinha no corpo, fugi para um descampado

Merche Romero foi vítima de violência doméstica antes da pandemia da Covid-19. A antiga apresentadora falou sobre ter vivido uma relação abusiva que a obrigou a sair de casa.Devido a este episódio violento que passou, a comentadora da TVI aceitou dar a cara por uma campanha de sensibilização, em conjunto com as autoridades, contra a violência no namoro., conta que estava completamente transtornada e que obrigou os vizinhos a chamarem as autoridades numa noite em que os mesmos ouviramos os gritos que saíam do apartamento., explicou ao mesmo tempo que garantiu que o namorado não a. "".