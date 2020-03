Meghan Markle proibe Harry de viajar para Inglaterra

Ela disse que esta crise mundial realmente aproximou-os a todos, especialmente o Harry e o seu irmão", disse a mesma fonte.

A carregar o vídeo ...

Harry quebra o silêncio sobre afastamento da família real

Harry está a viver dias complicados. O duque de Sussex, que abandonou a família real para se mudar para o Canadá, está preocupado com o estado de saúde do pai, o príncipe Carlos, que está infetado com coronavírus.Apesar da situação ser frágil, Meghan Markle proibiu o marido de viajar para o Reino Unido para estar com a família, contou uma fonte ao 'Daily Mail'., revelou.A mesma publicação afirmou que a duquesa de Sussex confidenciou aos amigos que o marido se sentia "impotente" e que estava "preocupado" com a rainha Isabel II., revelou uma amiga.Os dois filhos da princesa Diana estavam cada vez mais afetados mas com a calamidade que afetou a família, Harry e William esqueceram as divergências e estão cada vez mais próximos.Recorde-se de que na terça-feira, 24 de março, o príncipe Carlos recebeu o resultado do teste que confirmava que estava infetado com covid-19. O pai de Harry e Meghan está desde então em isolamento na propriedade Balmoral, na Escócia, com a mulher Camila, revelaram os representantes da realeza em comunicado.