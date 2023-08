Mergulho socialista na praia dos salgados Ex-secretário de Estado e comentador da CMTV foi surpreendido a refrescar-se nas águas do Algarve, onde se encontra a passar férias.

Marcos Perestrello está de férias no Algarve

01:30

De férias no Algarve, o socialista Marcos Perestrello escolheu a zona de Albufeira para descansar e colocar o bronzeado em dia. Na praia dos Salgados, o atual presidente da Comissão de Defesa Nacional parecia ‘peixe na água’ e não parou de dar mergulhos. Não era para menos, já que no dia em que foi surpreendido pelo CM fazia-se sentir um calor abrasador e a água estava, como dizem os entendidos, um verdadeiro “caldinho”.



Certo é que Marcos Perestrello, de 51 anos, aproveitou da melhor maneira o dia na praia para, à noite, voltar a fazer os seus habituais comentários na CMTV. E, de facto, já se começa a notar o bronzeado do deputado do PS.

