"Mesmo careca continuarei a fazer o programa": Marco Paulo volta a falar sobre cancro

Marco Paulo

Foto: Vítor Mota/TV Guia

Ana Maria Ribeiro

De volta a casa após um internamento hospitalar para drenar líquido do pulmão, Marco Paulo voltou a aparecer no programa a que dá nome, na SIC, e atualizou os espetadores sobre o seu estado de saúde. Lamentando não poder cantar – os médicos pediram-lhe para “ter calma, até a falar” – admitiu que tem “chorado muito, não apenas pela doença, mas por outros problemas” com que se tem confrontado.



À colega Ana Marques, com quem apresenta ‘Alô Marco Paulo’, admitiu que, depois de vários encontros com o cancro (o do pulmão, diagnosticado no ano passado, é o quinto), já lhe perdeu o medo. “Seja o que Deus quiser. A minha vida está nas mãos de Deus”. E, com lágrimas nos olhos, garantiu querer continuar a trabalhar. “Possivelmente nos próximos programas já me irão ver com menos cabelo... Mas se puder, mesmo careca, não vou deixar de fazer o meu programa”, afirmou o cantor, emotivamente.

