Jogador do Barcelona em iate de luxo com o clã.

Lionel Messi com a mulher, Antonela Roccuzzo, e os três filhos

Este ano, e devido à Covid-19, os iates de luxo são, mais do que nunca, a escolha dos futebolistas para desfrutarem de uns dias de descanso longe de multidões e em total segurança.Lionel Messi escolheu a ilha de Ibiza para desfrutar de momentos em família, na companhia da mulher, Antonela Roccuzzo, e dos três filhos.O jogador do Barcelona partilhou vários momentos das férias em família com o cenário idílico da ilha espanhola como pano de fundo.Os fãs deixaram, como já é habitual, vários comentários a elogiar a imagem da família unida.