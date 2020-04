Messi grava vídeo do filho mais novo a treinar e encanta fãs

A carregar o vídeo ...

Ciro de apenas dois anos está um "expert" em exercício físico.

Ninguém fica de fora, nem mesmo o menino bebé. Pelo contrário, Rolito, como é carinhosamente tratado pelos pais, é o mais ativo. O jogador filmou o filho a executar abdominais, sem qualquer esforço.O momento de ternura entre pai e filho foi partilhado nas redes sociais e derretou os admiradores da família.O retrato da família a treinar faz lembrar a reunião do clã Aveiro no ginásio particular. As irmãs e sobrinhos de Cristiano Ronaldo têm acompanhado os treinos do craque da Juventus. Estará a nascer uma nova guerra entre os rivais?O jogador do Barcelona tem sido uma voz ativa na partilha de medidas de segurança com os fãs. Faz apelos diários nas redes sociais para que fiquem em casa e evitem contactos sociais.