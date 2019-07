Lionel Messi e Antonella Roccuzzo têm três filhos em comum

Lionel Messi e a mulher Antonela Roccuzzo voltaram ao lugar onde já foram muito felizes. O casal está atualmente em Antígua e Barbura, as ilhas do Caribe onde desfrutaram da lua de mel, em 2017.Dois anos depois, Messi mostra-se radiante por regressar à ilha, desta vez acompanhado pelos três filhos, Thiago Mateo e Ciro.Nas redes sociais, a mulher do jogador tem partilhado diversos momentos das férias antes de Messi regressar aos relvados.Além da família, o craque argentino também contou com a companhia de alguns amigos, que viajaram no seu jato privado.