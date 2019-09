Mia Khalifa já recebeu uma camisola do Vitória de Guimarães. Só falta vesti-la

Depois de ter anunciado publicamente que vai apoiar o Vitória de Guimarães, quando no próximo dia 24 de outubro a equipa portuguesa defrontar o Arsenal na Liga Europa, a antiga estrela porno Mia Khalifa já recebeu uma camisola dos vimaranenses.O Vitória já tinha agradecido o apoio, e agora fez-lhe chegar uma camisola oficial com o seu nome e o número 1 nas costas."Agora estás pronta para apoiar o Vitória de Guimarães em outubro. Bem-vinda à equipa!", pode ler-se numa publicação do clube português na rede social Twitter.Isto vem no seguimento de um outro post em que Mia, adepta declarada de qualquer equipa que jogue contra o Arsenal, tinha escrito: "Vamos Vitória!".Resta agora dizer a Mia que, para bem do espetáculo, ela não tem de levar exatamente à letra esta coisa de... ‘vestir a camisola’.