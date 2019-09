Mia Khalifa torce pelo V. Guimarães no jogo frente ao Arsenal

01:30

Miguel Azevedo

Quando, no dia 24 de outubro, os jogadores do V. Guimarães subirem ao relvado do Emirates Stadium para defrontar o Arsenal para a Liga Europa já sabem que alguém especial estará, em casa, a torcer por eles: a antiga estrela porno Mia Khalifa.A jovem, de 26 anos, natural do Líbano, criada nos EUA e a viver no Reino Unido, é uma adepta de futebol e apoia todas as equipas que jogam contra o Arsenal, tudo no seguimento das críticas de que foi alvo por ter apoiado, primeiro o Watford e depois o West Ham, contra os ‘gunners’. Agora chegou a vez do Vitória de Guimarães."Vamos Vitória", escreveu Khalifa no Twitter. "Honestamente, apoio qualquer equipa que jogue contra o Arsenal", chegou a escrever.O Vitória agradeceu e já disse que espera pelo apoio. Resta saber agora se o incentivo da ex-estrela porno levará o Vitória a fazer um jogo mais... atrevido.