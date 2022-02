Mia Rose antecipa S. Valentim com fotos ousadas

Mia Rose

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

Em paralelo com o mundo da música, a cantora Mia Rose tornou-se um rosto cada vez mais influente no meio digital, o que se tem traduzido em contratos com empresas prestigiadas. Esta semana, a artista de 34 anos mostrou mais uma parceria com uma marca de lingerie italiana, a propósito do Dia dos Namorados, celebrado no próximo dia 14.Nas imagens divulgadas, a artista surge com um conjunto preto em renda, que deixa em evidência a sua excelente forma física. Nos últimos tempos, Mia Rose tem partilhado com os seguidores algumas rotinas, que incluem treinos frequentes. Na legenda, deixou uma mensagem sobre autoestima: "Desejo-vos o mais importante tipo de amor neste Dia de São Valentim: o amor-próprio. A sentir-me extra sexy e poderosa nesta incrível lingerie."Mia Rose, recorde-se, encontra-se solteira após o fim do namoro com Diogo Campos Palma, no final do ano passado. Entretanto, partilhou com os seus 475 mil seguidores online que estava numa fase feliz, voltada para o seu bem-estar.Mateus, de 3 anos, fruto da relação com o músico dos D.A.M.A Miguel Cristovinho, é a grande prioridade da vida de Mia Rose. O antigo casal mantém uma relação "saudável" em prol do menino, depois de terem seguido vidas opostas em julho de 2020. Entretanto, a cantora já revelou que gostaria de voltar a casar.