Mia Rose apresenta novo amor

Mia Rose voltou a abrir as portas ao amor. Três anos depois da separação de Miguel Cristovinho,Na rede social TikTok 'apresentou' o eleito com um vídeo no qual diz que o "namorado" é a sua pessoa favorita. Também na rede social Instagram Mia revelou imagens do companheiro.Os fãs não tardaram em reagir e mostraram-se radiantes com a conquista da cantora que continua a ser bastante acarinhada pelo público. "Que bom ver-te feliz" e "Bem merecido" são alguns dos comentários.Recorde-se que. Em entrevista, Mia confessou ter sido um dos momentos mais dolorosos da sua vida.O ex-casal tem um filho em comum, Mateus de cinco anos.