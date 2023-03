Mia Rose arrasa em biquíni no Dubai

13 mar 2023 • 10:17

Mia Rose viajou até ao Dubai com alguns amigos para aproveitar uns dias de descanso e tem partilhado no Instagram imagens das férias, onde tem exibido as curvas em biquíni.Depois de ter estado nas Filipinas, onde fotografou uma campanha de biquínis ao lado de Margarida Corceiro, Mia Rose, de 35 anos, tem arrancado muitos elogios dos seguidores com fotografias mais ousadas."Beleza e elegância numa só pessoa"; "Lindíssima" e "Deu uma sereia à costa" foram alguns dos comentários deixados pelos internautas.