Mia Rose corta relações com Cristovinho após separação

Ocasamento de Mia Rose e Miguel Cristovinho chegou ao fim. O casal, que começou a namorar em 2014 e trocou alianças em setembro de 2017, anunciou o fim da relação através das redes sociais., lê-se num comunicado publicado na conta pessoal de Instagram da cantora.Desde o momento em que Mia e Cristovinho anunciaram o fim do casamento,Mia foi a primeira a excluir o cantor dos D.A.M.A. das redes sociais deixando claro que não pretende manter qualquer relação de proximidade. Pouco depois, Miguel Cristovinho adotou o mesmo comportamento. "Só eles sabem as razões da separação, mas não ficaram amigos", diz uma fonte.Após o anúncio de separação, a cantoraJunto do irmão e dos pais, a artista encontra o conforto para ultrapassar esta fase de enorme fragilidade. "Família é tudo", escreveu a blogger nas redes sociais.