Mia Rose dá cartas na moda após separação

A cantora mostra o seu lado mais sensual no lançamento da sua coleção de collants após se ter separado de Diogo Campos Palma.

Mia Rose

01:30

Carolina Marques Dias

Mia Rose lançou uma coleção “cheia de brilho”, de collants, para uma marca de roupa interior. De forma a divulgar as peças, a cantora, de 33 anos, protagonizou uma sessão fotográfica cheia de sensualidade na qual as suas curvas ficaram em destaque. Mas esta não foi a primeira vez que Mia Rose se associou à marca, tendo lançado, no ano passado, uma linha de leggings.









A cantora partilhou o resultado final da produção nas suas redes sociais e os seguidores não se coibiram de fazer vários elogios à sua sensualidade.

Esta produção ousada acontece numa altura em que a ex-mulher de Miguel Cristovinho, dos D.A.M.A., voltou a sofrer um momento de fragilidade na sua vida pessoal com o término do namoro com Diogo Campos Palma, conforme a ‘Vidas’ revelou em novembro, dois meses depois de ter tornado público o romance.