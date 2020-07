Mia Rose e Miguel Cristovinho anunciam separação

Na mensagem, Mia fez questão de falar sobre o filho que têm em comum, Mateus, que completou recentemente dois anos.





Mia Rose partilhou que a relação que mantinha com Miguel Cristovinho chegou ao fim.Aos 32 anos, a atriz confessou que o casamento com o cantor da banda D.A.M.A, terminou, sem, porém, revelar as causas da separação.escreveu a cantora esta segunda-feira nas redes sociais, o que surpreendeu os milhares de seguidores e fãs do agora ex-casal.garantiu a artista.Miguel Cristovinho partilhou a mesma mensagem nas redes sociais, garantindo que os dois decidiramalém do comunicado que estão a divulgar., disse.Recorde-se que Mia Rose e Miguel Cristovinho casaram em setembro de 2017, após três anos de namoro e de terem ficado noivos em 2016.