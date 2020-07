Mia Rose e Miguel Cristovinho em guerra aberta nas redes sociais

Ex-casal troca farpas e deixa evidente ambiente de tensão. Cantora está focada no filho.

01:30

Carolina Cunha





Mia Rose lançou uma nova música, intitulada ‘Know Better’, que fala de uma relação conturbada e não se inibiu de deixar várias indiretas. “É preciso ‘bolas/tomates’ para pedir desculpa”. Por sua vez, Miguel Cristovinho promoveu a nova música dos D.A.M.A, ‘A Quarentena Matou-nos’. Não demorou muito para que Mia Rose reagisse a esta publicação do ex-marido. “Não... Não foi a quarentena que nos matou”, atirou a artista.



Após o anúncio de divórcio, Mia Rose e Miguel Cristovinho deixaram evidente o clima de mal-estar e tensão que marcou o fim do casamento. As redes sociais, nas quais os cantores mostram ter seguido caminhos opostos, têm sido palco de trocas de acusações e farpas entre o ex-casal.Mia Rose lançou uma nova música, intitulada ‘Know Better’, que fala de uma relação conturbada e não se inibiu de deixar várias indiretas. “É preciso ‘bolas/tomates’ para pedir desculpa”. Por sua vez, Miguel Cristovinho promoveu a nova música dos D.A.M.A, ‘A Quarentena Matou-nos’. Não demorou muito para que Mia Rose reagisse a esta publicação do ex-marido. “Não... Não foi a quarentena que nos matou”, atirou a artista.

Mia Rose esteve esta segunda-feira no ‘Você na TV!’, na TVI, e esclareceu como tem lidado com a separação: “Quando casei, casei para vida. Mas às vezes as coisas não acontecem como queremos. Estou focada em ser mãe. Vamos fazer guarda partilhada até o Mateus ter 18 anos.”