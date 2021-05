Mia Rose mostra-se confiante e ousada com novas curvas após cirurgia plástica

Aos 33 anos, Mia Rose decidiu melhorar a sua autoestima e recorreu à cirurgia estética. A cantora surge com uma imagem mais confiante e exibe sem pudores as novas curvas, mais ousadas e sensuais.Nas fotografias publicadas recentemente nas redes sociais, em que surge em biquíni, são notórias as mudanças no corpo da artista, que colocou a implantes mamários. Mais confiante com o seu corpo, Mia conquistou centenas de elogios e mostra que os cuidados com a sua imagem são uma prioridade.A decisão de recorrer à cirurgia estética surge cerca de três anos depois de ter sido mãe do pequeno Mateus. Esta não é a primeira vez que Mia recorre aos milagres da estética. Em 2019, a cantora foi submetida a uma rinoplastia. Recorde-se que Mia está solteira desde o término do casamento com o músico Miguel Cristovinho.Bárbara Bandeira decidiu retocar o nariz com uma pequena e simples intervenção estética. A artista tinha vários complexos com aquela zona do rosto e submeteu-se a uma rinomodelação. Graças ao procedimento, que consiste na aplicação de ácido hialurónico, viu a sua imagem melhorada.Helena Isabel Patrício, ex-concorrente do 'Big Brother' (TVI), já se submeteu a diversas cirurgias estéticas para melhorar a imagem. Além de ter recorrido a implantes de silicone, a jurista removeu gordura localizada na zona abdominal. Seguidores criticam as suas decisões.Fanny Rodrigues submeteu-se a uma lipoaspiração e abdominoplastia - para retirar gordura em excesso - e começou a seguir uma dieta rigorosa que lhe permitiu perder 35 quilos. Além disso, também colocou implantes mamários e corrigiu o nariz. No que diz respeito à pele, recorreu à injeção de ácido hialurónico para atenuar os efeitos da idade. Com uma presença semanal nos ecrãs, a ‘belle portugaise’ mostra-se mais confiante do que nunca com o seu físico.Ana Marta Ferreira, de 26 anos, decidiu submeter-se a uma cirurgia estética para aumentar o peito. Um desejo que tinha desde tenra idade e que desencadeou alguns complexos na adolescência. "Usava soutiens para subir o peito porque não me sentia confortável". Atualmente, a atriz sente-se radiante.