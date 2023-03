Mia Rose revela que sofreu depressão pós-parto

"Quando fui mãe, pus a minha música em segundo plano. O Miguel, o meu ex-marido, estava em ascensão. Os D.A.M.A estavam ótimos, foram e são uma banda incrível. […] Nunca foi com animosidade, a ressentir… Foi tipo: 'Tu estás ótimo, faz os teus concertos, eu vou ter de ficar em casa a tomar conta do nosso filho'". Numa altura em que era recém-casada com o cantor dos D.A.M.A e estava a viver com os pais, porque tinha casa em obras, a artista sentia-se sozinha.

"Sentia-me super sozinha com o meu filho. Ele nasceu em abril e depois os concertos começaram, eu estava sozinha. Nesta altura do campeonato, a nossa casa estava em obras, vivia com os meus pais. Nunca é uma situação espetacular, quando tens um recém-nascido, viveres com os teus pais, o teu marido está sempre fora, foi um coquetel chato", acrescentou.



O casamento com Miguel Cristovinho terminou dois anos depois do nascimento da criança.

