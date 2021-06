Mia Rose revela traição de ex-namorado em discoteca

Mia Rose participou no videocast ‘Prisão Preventiva’ e surpreendeu ao revelar um episódio de alegada traição."Uma amiga veio dizer-me de uma traição [de um namorado meu]. Tinham-lhe contado que a pessoa com quem eu estava tinha-me traído. Aconteceu numa discoteca à frente de toda a gente. Quando o confrontei, ele disse: ‘Isso nunca aconteceu’. Só depois de termos acabado é que assumiu."O autor do alegado episódio foi mantido em segredo. Mia Rose, recorde-se, assumiu publicamente duas relações: com Lourenço Ortigão, entre 2007 e 2008, e Miguel Cristovinho, de quem se divorciou há um ano.Veja a confissão polémica da artista!