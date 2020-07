Mia Rose sobre separação: “Às vezes as coisas não acontecem como nós queremos”

À conversa com Manuel Luís Goucha no ‘Você na TV’, esta segunda-feira, Mia Rose falou pela primeira vez sobre a separação de Miguel Cristovinho. Na apresentação da nova música da cantora 'Known Better', o apresentador mencionou o recente divórcio desta com o vocalista dos D.A.M.A.

"Surpreendeste os teus fãs divulgando algo muito ligado à tua vida privada que foi a separação do Miguel, nas tuas redes sociais. Porque é que o fizeste?", questionou o comunicador da TVI.

Mia Rose respondeu de imediato. "Tenho uma carreira musical há 14 anos e sempre fui muito acarinhada pelos meus seguidores. Sentimos que fazia sentido. Fomos muito acarinhados também como casal. Fazia sentido sermos nós a anunciar o fim da nossa história", disse.

A cantora mostrou-se surpreendida pelo apoio que tem recebido: "Tenho recebido feedback espetacular das pessoas, continuo a ser muito acarinhada. A força que me têm dado tem-me ajudado imenso nesta altura. Acontece aos melhores"..

No entanto, não escondeu a desilusão do seu divórcio. "Pelo menos para mim, quando casei, casei para a vida, mas às vezes as coisas não acontecem como nós queremos. Estou mais focada do que nunca em ser mãe e em trabalhar. (O Matheus) é o homem da minha vida", rematou.

"Estamos fortes, firmes e decididos. Os meus seguidores têm-me ajudado muito mais do que eu estava à espera. São incríveis. Têm sido uma grande força para mim, como os meus pais e a minha família", revelou.

Recorde-se que Mia Rose casou-se em setembro de 2017, um ano depois de ser pedida em casamento por Miguel Cristovinho, de quem tem um filho, Mateus, de dois anos.