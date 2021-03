Micaela fala da relação com o companheiro 19 anos mais velho: "Não me importa o que pensam"

A cantorafoi uma das convidadas deno programa das tardes da TVI, na última segunda-feira, dia 1. Na conversa com o apresentador, a artista foi surpreendida pelo companheiro e acabou por falar sobre a relação com, 19 anos mais velho.Micaela, de 42 anos, começou por explicar que se apaixonou pelo companheiro quando regressou de Inglaterra em 2014. José Orlando era o seu agente na altura., esclareceu."Sempre tive tendência para homens mais velhos e sempre neguei. Eu não queria a relação porque não era correto. Tinha medo. Trabalhei com o pai do meu filho e correu mal", afirmou.Juntos há sete anos, a cantora falou sobre a diferença de idades.disse, acrescentando que, rematou.