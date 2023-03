Michael Ballack namora com amiga do filho que morreu

Michael Ballack e filho

Foto: Direitos Reservados

01:30

Sónia Dias

Michael Ballack, uma das maiores estrelas do futebol alemão, viveu momentos dramáticos quando, em agosto de 2021, o filho Emilio, de 18 anos, morreu num acidente em Troia, Setúbal, onde a família tem casa. O jovem seguia numa moto-quatro em terreno irregular, à noite, quando o veículo se despistou. Um ano depois começaram a circular notícias sobre um possível envolvimento entre o ex-jogador, de 47 anos, e a modelo Sophia Schneiderhan, de 21, uma das melhores amigas de Emilio.Ballack e Schneiderhan aproximaram-se após a morte do jovem e acabaram por se apaixonar. Contudo, ninguém acreditava que a relação vingasse, até pelos 26 anos que os separam. Contudo, esta semana o ‘Daily Mail’ fotografou o casal a passear de mãos dadas e a trocar beijos apaixonados nas ruas de Chelsea, em Londres.Emilio era um dos três filhos de Michael Ballack, que se notabilizou pela carreira feita na seleção alemã, no Bayer Leverkusen, no Bayern Munique e no inglês Chelsea. O antigo craque da bola é ainda pai de Louis, de 21, e Jordi, de 18, que, tal como Emilio, são frutos do casamento de quatro anos com Simone Ballack. O casal separou-se em 2012 e, desde então, o jogador manteve relacionamentos com a influencer alemã Natacha Tannous e com a atriz russa Ekaterina Leonova.