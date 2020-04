Michael Bublé mostra-se agressivo com a mulher em vídeo e desilude fãs

Michael Bublé está no centro da polémica, após ser partilhado um vídeo nas redes sociais no qual surge a ter um gesto agressivo para com a mulher, Lusiana Lopilato.Nas imagens, a companheira do cantor tinha aparentemente de permanecer calada no início da gravação. Mas como cumprimentou os fãs, interrompendo a voz do marido, Michael reagiu, dando-lhe com o cotovelo.Apercebendo-se rapidamente da violência com que o fez, o artista tentou disfarçar a reação e puxou Lusiana para perto de si, pedindo desculpa. Apesar de tentar remediar a situação, o facto de tentar 'limpar' o que fez também foi visto com maus olhos, e foi acusando de apenas estar preocupado com as aparências.Michael Bublé não está a escapar às críticas nas redes sociais. Os fãs mostram-se desiludidos., escreveram alguns seguidores que não ficaram indiferentes ao que viram., escreveram outros.Alguns fãs foram ainda mais longe nas críticas a Michael Bublé., pode ler-se.Michael Bublé e Lusiana Lopilato, que brilhou em novelas brasileiras como 'Chiquititas' ou 'Rebelde Way', estão casados desde 2011, e têm três filhos em comum: Noah, de cinco anos, Elías, de três anos, Vida, de um ano.