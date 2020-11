Michael J. Fox escondeu durante sete anos que sofria de Parkinson

O ator Michael J. Fox fez algumas revelações surpreendentes sobre a luta contra a doença Parkinson, presentes na sua nova autobiografia intitulada ' No Time Like the Future: An Optimist Considers' Morality '. A perturbação degenerativa, que afeta sobretudo a coordenação motora, foi-lhe diagnosticada em 1991, aos 29 anos.

Atualmente, quase três décadas depois, o ator recordou sem tabus o início conturbado da doença. Os primeiros sintomas começaram a revelar-se enquanto gravava a comédia romântica 'Dr. Hollywood - Uma receita de Amor'.

Na fase inicial, Michael J. Fox decidiu manter a doença em segredo, o que o levou a refugiar-se no álcool e a afundar-se em depressão. Só passados sete anos é que contou aos familiares sofrer de Parkinson.

Numa entrevista ao programa 'Good Morning America', o ator considera ter cometido um erro ao esconder a doença. "Realmente achei um erro e fui atrás de segundas e terceiras opiniões".

Recorde-se que este ano, o canadiano criou a Fundação Michael J. Fox, voltada para o financiamento de estudos e pesquisas relacionadas com o tratamento da doença de Parkinson.