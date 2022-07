Michael Schumacher prepara futuro em Espanha

Mulher do ex-piloto comprou uma propriedade em Maiorca no valor de 2,8 milhões de euros.

Michael Schumacher e Corinna estão casados há 27 anos

Carolina Marques Dias

Embora a família de Michael Schumacher opte por ter uma vida o mais resguardada possível desde que, em 2013, o ex-piloto de F1 sofreu um acidente de esqui, que o deixou sem andar e falar (até hoje o verdadeiro estado de saúde é mantido no segredo dos deuses), sabe-se agora que prepara a construção de uma mansão em Maiorca, em Espanha.A revista alemã ‘Die Bunte’ revelou que Corinna, mulher de Schumacher, comprou um terreno com mais de 54 mil metros quadrados de terra por 2,8 milhões de euros perto de Port Andratx, no Sudoeste da ilha. O objetivo da ativista é que esta seja a futura casa de inverno da família. Na propriedade será construída uma mansão, assim como uma casa com piscina e uma outra para convidados, num valor de 34,5 milhões .Uma vez que Corinna praticou hipismo de competição, também está nos planos a construção de um terreno para a criação de cavalos, tal como fez na Suíça e EUA. Schumacher e Corinna estão casados há 27 anos e têm dois filhos, Gina-Maria, de 25 anos, e Mick, de 23, que também é piloto de F1.