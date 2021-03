Michelle Obama comenta entrevista de Harry e Meghan: "Não há nada mais importante do que a família"

15:51

CBS News, a mulher de Barack Obama considera as acusações de racismo contra a família real "desoladoras". "Como já disse antes, a raça não é uma construção nova para as pessoas de cor, por isso não foi totalmente surpreendente ouvi-la falar dos seus sentimentos", disse.



"Foi desolador ouvir a forma como ela se sentia no seio da sua própria família, que pensava de uma forma diferente", acrescentou.



juntou-se à lista das muitas figuras públicas que têm manifestado a sua opinião sobre a polémica entrevista de Harry e Meghan a Oprah Winfrey . Em declarações ao programa 'Access Hollywood', a ex-primeira-dama dos EUA mostrou-se solidária com os duques de Sussex., afirmou.Noutra entrevista, cedida à