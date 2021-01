Michelle Obama ofusca nova primeira-dama na tomada de posse de Joe Biden

Por causa do vento frio na capital dos Estados Unidos, a escritora completou o look com

luvas pretas e, claro,

máscara no rosto para se proteger da Covid-19.

Sergio Hudson, o novo estilista de várias famosas, como Beyoncé, Rihanna ou Amal Clooney.



Segundo vários especialistas em moda, a mulher de Barack Obama vestiu-se de roxo para demonstrar apoio às diversas causas femininas.



Nas redes sociais, o poderoso look da escritora foi bastante elogiado. "Perfeita", "Wow, look incrível", "Adoro o conjunto. Fica-lhe a matar", são alguns dos comentários que se podem ler no Twitter.





Quase sempre de vestido, de comprimento médio ou comprido, consoante as ocasiões,é alvo constante de atenções pelo seu estilo clássico e elegante. Esta quarta-feira, a mulher dedeixou os vestidos e optou por usar calças, uma camisola e um casaco comprido roxos na tomada de posse decomo presidente dos EUA, tendo acabado por ofuscar o look de Jill Biden, a nova primeira-dama. Michelle, fiel ao estilo que a converteu numa das primeiras-damas mais bem vestidas do Capitólio, escolheu uma indumentária do estilista