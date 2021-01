Mickael Carreira ajuda a filha com escola online

"Começou a escola online. Hoje é o pai para daqui a pouco estar convosco", escreveu na legenda do pequeno vídeo que partilhou em que explicou que o companheiro ficou ao lado a filha para que Laura pudesse fazer um treino online com os seguidores.



Mais de um mês após a morte da irmã Sara Carreira, Mickael conta com o apoio fundamental da companheira e da filha Beatriz. Contudo, mantém-se afastado das redes sociais.





Em casa, Mickael Carreira acompanha a filha na escola online







Com o fecho das escolas, Laura Figueiredo e Mickael Carreira mantêm-se em casa com a filha Beatriz, de três anos, que irá manter o ensino à distância.A acompanhar a menina esteve Mickael Carreira que mostra ser um pai dedicado. A namorada Laura Figueiredo partilhou o momento através das redes sociais em que pai e filha surgem no quarto da menina.